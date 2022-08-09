台灣基督教福利會9日捐贈百份食物包給喜樂課輔班。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣基督教福利會9日捐贈百份食物包給喜樂課輔班。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東喜樂課輔班長期關懷弱勢家庭孩童，除了提供課後照顧，也經由家訪深入陪伴、輔導孩童，然而疫情以來，弱勢家庭困境雪上加霜，台灣基督教福利會9日捐贈百份食物包給喜樂課輔班，為弱勢孩童盡一份心力。

位在台東監獄旁的喜樂課輔班上共有60位孩童，從學齡前到國中都有，多經學校、及各社福單位轉介，其中也有不少來自單親或收容人家庭的孩童。課輔班主任張珍妮說，課輔班孩童多半家庭功能不彰，需要更多陪伴、關愛與肯定，很感謝台灣基督教福利會協助減輕弱勢家庭負擔。

張珍妮說，班上有位家長是單親媽媽，1人獨立撫養4個孩子，為照顧年紀最小2歲的孩子，只能打零工、很難有穩定工作，生活很辛苦。她感嘆，「很難想像有這樣的居住環境，1個房間擠了一家5口，每次去都有很深的感觸」。

喜樂課輔班由張珍妮創辦，由鄰近教會牧師擔任數學、才藝指導老師，除了提供課後照顧，她更深入家庭輔導陪伴，她說，孩子來到課輔班學習、參加活動，能夠獲得較好的照顧。

「今日接受捐贈，他日成為捐贈他人的祝福，一起幫助更多需要幫助的人。」

台灣基督教福利會執行長游宗仁勉勵孩子，他進一步表示，疫情期間接到許多求助電話，因此發起勸募食物包活動，宜花東總計1200份，陸續在宜蘭、花蓮捐贈940份，發放對象以經濟邊緣戶為主。

張珍妮說，課輔班目前已收超過50位孩子，現有場地難以容納，除了尋找更適合的場地，也盼有英文教師到來，協助提升孩子英語能力，期盼社會大眾能給予協助。