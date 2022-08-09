摩速科技Mlytics在台創立屆滿5年，目前於新加坡、香港、倫敦均設有業務據點，今日參與2022 Amazon Web Services (AWS)Partner Summit（台灣合作夥伴高峰會），獲得AWS Rising Star Partner of the Year (Software)。Mlytics自2021年加入AWS全球獨立軟體開發商加速計畫，一年來成功媒合29個全球客戶，也憑藉雙方堅實的合作夥伴關係，持續為雲產業升級而努力。

Mlytics在2022 AWS Partner Summit現場分享旗下各項產品與解決方案，其中，為了讓企業用戶更明確掌握網站與APP效能、終端用戶體驗，特別於近期開發並上線「Hubble」這項工具，藉由在全球部署超過300個監測點，讓企業用戶能夠快速瞭解自家網站在目標市場的效能與表現。這也是Mlytics主力產品之一「數位體驗監測（DEM）」的基礎，當用戶擁有了即時的數據後，再搭配Mlytics平台攜手全球十餘家知名CDN供應商所打造的「融合CDN」，並透過Mlytics自建的「智慧負載平衡」機制自動偵測各地表現最佳的CDN，即時自動切換，以保持網站隨時處於高效運行。

Mlytics共同創辦人暨執行長Ryan Chin表示，Mlytics自去年加入AWS ISV加速計畫，有機會進一步運用AWS的領先優勢服務到更多的全球客戶。Mlytics伴隨AWS的高營收成長率，並將平台與AWS Global Accelerator、Amazon CloudFront無縫整合。Mlytics已將旗下產品在AWS線上軟體商店（AWS Marketplace）上架，能夠優先觸及全球數百萬家AWS客戶，實現與AWS共創雙贏的長期發展目標。