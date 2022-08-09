蕃茄魚餃。（義大皇家酒店提供）

津白蕃茄石斑魚湯。（義大皇家酒店提供）

椒麻香酥石斑魚。（義大皇家酒店提供）

翠綠鮮菌炒石斑球。（義大皇家酒店提供）

國內餐飲力挺在地優質食材，除了連鎖速食、學校營養午餐，國際觀光飯店也加入推廣石斑魚的行列。

位於高雄義大皇家酒店的皇樓中餐廳特別選用在地永安區養殖的石斑魚，以炸、煮、炒、煲等不同烹調手法，全新推出「椒麻香酥石斑魚」、「銀蘿枝竹煮石斑魚」、「翠綠鮮菌炒石斑球」、「津白蕃茄石斑魚湯」等風味菜餚。

正值暑假親子旅遊旺季，主廚更在視覺上發揮巧思，推出限定港點「蕃茄魚餃」，造型吸睛，讓親子來義大世界渡假遊玩，還能一起品嘗高雄最在地的海鮮料理，石斑魚料理菜單自即日起至9月15日止，推廣價120元起。

曾任職米其林一星餐廳品牌店長的中餐廳行政總主廚林凱師傅表示，石斑魚魚肉細緻，加上可做成多種料理口味，因此很受到歡迎，尤其高雄永安區養殖的石斑魚品質優良，因而被譽為石斑魚故鄉，現在正是最適合品嘗的季節。

主廚以不同烹調方式，料理五道兼具味覺與視覺的石斑魚菜單，包括挑選約600公克的石斑魚，以川味料理的「椒麻香酥石斑魚」，一份630元，主廚將朝天椒、乾辣椒與自行提煉的花椒油澆淋在炸過的石斑魚上，麻辣口感很過癮，湯汁拌飯更開胃。「銀蘿枝竹煮石斑魚」則為粵菜做法，將煎過的整尾石斑魚與白蘿蔔、枝竹等食材熬製的高湯燜煮，魚皮滑溜、魚肉Q彈，一份630元。

義大皇家酒店位於高雄親子度假勝地義大世界，正值暑假旅遊旺季，主廚還貼心設計適合親子共享的石斑魚料理，其中，小巧而可愛的「蕃茄魚餃」一份120元，捏製成金魚造型，吸引孩童眼球，餃子內餡為石斑魚肉，佐番茄及鮮奶油調配的湯底，像魚兒水中游，是師傅專為孩童設計的一道菜餚。

粵菜料理著重原汁原味，因此特別需要精選新鮮食材，看中南台灣為石斑魚產地大宗，皇樓中餐廳米其林級主廚與團隊以不同的烹調，推出全新石斑魚菜餚，多樣化的風味，要讓民眾也能同時感受高雄優質海鮮的魅力。