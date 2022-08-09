是方電訊（6561）興建中的第四座IDC機房預定2023年年年底完工，2024年第一季商轉，是方電訊表示，新的IDC機房去年底動工後，已吸引歐美多家國際雲端、運營商及OTT業者簽訂預約合約，預定2024年商轉時約可售出50％空間。

由於這座IDC機房的容量相當於目前是方電訊三座IDC機房合計的容量，是方電訊預期全新IDC機房出售容量達90％時，將推升是方電訊營收翻倍。

法人推估，以2022年上半年是方電訊營收15.15億元來看，第四座IDC機房啟用後的年營收有機會翻倍至60億元，獲利將加速成長。

是方電訊規畫處副總經理江文漢表示，基於客戶需求、一次到位建置，另外根據客戶的客製化需求，調升建置費用，加上原物料價格增加、以及勞務成本上漲，並`鼓勵建商加快建設，是方電訊提高第四座IDC機房的投資金額。是方電訊日前公布第四座IDC機房投資金額將由原本預估的20億元提高至不超過30億元，

是方電訊總經理劉耀元表示，目前公司內部設定目標是，第四座IDC機房在2024年時正式營運後，可以銷售50%的容量空間出去。是方電訊業務處資深副總張霖棟表示，上半年大的案子接了不少，IDC營收占比已突破30％，IDC及雲端營收上半年明顯成長，下半年重點擺在明年新IDC機房的預售。

江文漢強調，是方電訊過去幾年的營收都有6～8％的成長，獲利兩位數成長，今年上半年營收表現特別好，包括營收成長10.5％，，歸屬於母公司業主淨利年增22.87％，這樣的曲線可以銜接至明年甚至2024年新機房商轉，以全世界雲端未來3～5年都有20％的年複合成長率，IDC則有11％年複合成長率來看，2024年新機房商轉後，IDC會占是方電訊更高營收占比，希望都能達到兩位數成長。

張霖棟強調，IDC營收占比上半年已突破30％占比，而IDC及雲端的毛利又比較高，加上收回原本出租予中華電信的IDC機房後，又很快出租出去，因為單位產值提升，獲利也因此提高不少，預期未來二～三年內，新的IDC機房商轉之後，可容納1,000～2,000個機櫃及高達20MW的電力容量，一定會有國際大型客戶進駐，並且要求客製化，因此預期二～三年內是方電訊因應國際客戶要求的一次性的建置會不少。

劉耀元強調，是方在電信中立的IDC地位一直是國內業界做得最好的，但受限於空間無法完全滿足客戶需求，新的IDC機房完成後，限制就被打開，光IDC就會帶動比較大的成長，加上IDC將帶動雲端、網際網路服務成長，是1+1大於2的連動成長。

除此之外，是方正在布局三環三線網路，把內科透過光纖串連變成都會型網路，亦規畫將台灣的各工業區用光纖串連，未來不管從新竹、台中、或高雄工業區使用是方的雲服務，就相當於在隔壁棟大樓接過來的概念，透過是方再串連至全球也是用這樣的概念提供服務，就可以與新的IDC服務全部串連在一起，提供完整的服務，光這兩個部份，IDC新機房商轉後，可以帶動是方營收加速成長。

張霖棟強調，美國尖牙股原本就是是方電訊的客戶，最近對於新機房的詢問度也相當高，在客製化部份，一次性的建置至少都是幾千萬元。

江文漢表示，是方上半年營收15.15億元，IDC營收占比30％，到達九成以上的進駐率時，幾乎可以期待營收翻倍，因應數位轉型，雲端、IDC的營收獲利成長是可以期待的。

劉耀元強調，113年之後，IDC業務將大幅成長，雲端年成長可以維持20％的成長。