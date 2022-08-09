高雄市爭取台積電設廠，近日在高雄楠梓產業園區舉行動土，藍綠為台積電高雄廠預定地上大片「積水」隔空互槓、爭論不休。當⼤片積⽔的空拍片流出後，更令外界質疑整治成效。國民黨高雄市長參選人柯志恩辦公室發言人李明璇指出，⾼市府最近頻繁舉辦動⼟典禮，光是社宅、運動中⼼等工程，在六月就超過10場，完工期程卻都在九合一選舉之後，明顯是為著選舉宣傳而拚命「動工」，她怒批：「陳其邁市長是想當『抄人市長』林智堅第二嗎？」

李明璇質疑，民進黨為了選舉，斥資12億公帑重建的新竹棒球場，被球員們使用後負評如潮，像古巴級工寮球場，甚至犧牲運動員的安全、賠上球員的職涯，引發全台眾怒，難道陳市府不引以為戒嗎？李明璇認為，如果台積電真要動⼯建廠，外界期盼聽見廠商的聲⾳，而非每一次都由高市府單⽅⾯「幫宣布」，想急著開工、博取版面，甚至把台積電當作是為自己製造聲量的工具；當柯志恩提出高雄「公共債務全國最高」時，就是提醒陳市府在經費籌措上要謹慎評估，連前財政局長李樑堅也出來提醒，動⼯了也要有品質的完⼯，才能符合市⺠期待。

且事實上，⾼雄市財政負債嚴峻，就算公共建設爭取到中央專案補助款，市府也要有相對預算配合款，否則勢必排擠其他部⾨預算⽀出。莫動⼯了卻沒有好好完⼯，期程也要公開透明，做好配套規畫，不要把債務留下，才是城市發展之福。

李明璇強調，陳其邁市長說台積電要動⼯，從6⽉講到8⽉，所謂兩年拚四年，用嘴巴就能執政嗎？對市民的承諾請拿出實際建設來兌現，別為了選舉，卯起來拚開工剪綵；而且台積電願意到高雄建廠，是⾼雄在地⼈非常歡迎的事，大家更關心能不能真的讓年輕人有更好、更高薪的工作機會。最後，李明璇重申，市府應該盡快將預定地的汙染問題處理好，不要再重演「新⽵球場事件」，引起社會議論。