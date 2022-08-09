還在抝？民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲爭議，其台大國發所論文內容與余正煌高度重複，今(9)日上午台大學術倫理審定會結果出爐，核定林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。林智堅陣營下午召開記者會，包括林智堅、立委鄭運鵬、律師黃帝穎原班人馬再度上陣，PTT鄉民特地製作記者會講述內容「懶人包」，將小智陣營的辯解濃縮精華讓網友瞬間秒懂，其中第3點聲明邏輯死亡，讓網友們看了全怒。

林智堅論文案遭指控涉嫌抄襲，台大接獲各界檢舉和事證後，於7月20日成立學術倫理審定會，今(9日)審定結果出爐，教務長丁詩同說明，根據審定會審定書報告內容，論文中出現許多嚴重重疊抄襲內容，如摘要、第一章、第三章、第四章、結論都有大幅度抄襲情事，不符合學術倫理要求；余正煌、林智堅兩篇論文有大量重疊的事實，教務處同意審定委員會建議之決定。

對此，林智堅與鄭運鵬、黃帝穎下午再召開記者會，臉書粉專「政客爽」引用林的開場白做哏圖打臉，林智堅說：「我非常的無辜，我真是個受害者，我提供民調資料，我是原創，我沒辦法接受。」政客爽嗆林：「你受害個屁，受害的是被抄襲的余正煌，受害的是台大學生！提供民調不代表你可以全抄別人的論文，是要講幾次？」

PTT八卦板也有網友製作懶人包，整理林智堅記者會講述的內容摘要：「懶人包。1.我是受害者；2.分享求學心路歷程；3.堅持民調是我提供的，沒有民調余先生就寫不出論文，所以台大不能這樣就說我抄襲；4.論文跟市長的能力不能相提並論；5.召集人不中立未迴避，所以被招喚3次都不去發言，但是很巧的討論過決定要去之後，台大當天就發布記者會，是突襲式對我不公平；6.蘇宏達未審先判，無視我提供的證據；7.再次重複我是受害者。」

鄉民暴動熱議：「推第四點，看球場就知道」、「抄襲還講幹話，爛」、「看來，沒真的寫過論文，唉」、「很好啊這才是我熟悉的民進黨」、「擊殺球員最會啦」、「感謝懶人包，省了幾分鐘免看練肖話」、「第3點是把人當白癡？」、「為什麼還要狡辯啊...真的很扯」、「繼續凹繼續燒」、「懶人包：蘇宏達藍的」、「當我們這些學界的人白癡？」、「我借人一台單車，沒這台單車對方不能得冠軍，所以這個冠軍就是我的了！」

第3點的邏輯死亡更是引爆眾怒，「什麼奇妙的邏輯XD」、「看你善善沒有啊，這樣也勝選怎麼辦」、「第5點真的太離譜了，真的」、「推整理，直播越看越噁心」、「第三點真的是非常可笑」、「以後綠的休想得到任何一票」、「第三點…光看這個就知道他抄襲了」、「第三點就自爆完全沒有寫論文的基本觀念」、「真的是越大的權力，越大的腐敗」、「一直扯民調是他提供的，認知作戰」、「沒有邏輯啊，我更確定你是抄人」。