羅東林業文化園內的南廣場與宜蘭縣政府都市計畫範圍有所銜接，以致需要重新調整廣場及入口動線，歷時近2年工程後，在考究昔日林業文史，融合現今遊憩需求，今天（9日）羅東林區管理處舉辦啟用儀式，並正式對外開放。

羅東林管處表示，透過公開評選設計案，由台灣高野景觀規劃股份有限公司提案以考究林場文史資料，融入設計而取得承作；羅東林業文化園區是1924年所成立的「羅東林場」前身，是昔日太平山檜木重要的集散地。

1979年隨羅東森林鐵路停駛，及1983年林業政策轉型，禁止伐採天然林，林場開始沒落及荒廢，直自2008年轉型以「羅東林業文化園區」之名，開放遊客參觀，成為宜蘭著名觀光景點。

羅東林管處表示，南廣場銜接宜蘭縣政府辦理的竹林二階市地重劃工程，以致園區南廣場會被18公尺寬的新設都市計畫道路穿越，因此在計畫道路以北必須重新塑造南廣場空間及入口。

台灣高野景觀規劃股份有限公司透過挖掘林場歷史，以發揚基地前身為「卡車修理庫」及「砂田製材工場」舊址的構想下，將羅東林場運材及製材做為南廣場主題元素，重現林產業地景的故事性，並有林業環境教育及導覽解說功能。

林管處表示，南廣場地景經過改造後，整合了園區聯外的街廓空間，提升林場自明性，達到與市地重劃介面縫合；南廣場開放使得園區整體服務功能再提升，提供民眾更多元林業文化、休閒、教育及見學的場域。