台灣人被騙去柬埔寨的新聞近來頻傳，不過除了明知有危險仍執意前往的國人以外，就連一般人也有可能上當。一名女網友分享，自己2年前曾接受一家人力資源公司的面試邀請，工作內容和要求正常、有營業登記，還強調在台灣受訓、等疫情後才會外派出國，幸好最後她因故未接受工作邀約，想起這次經歷，讓她直呼「真的不是所有被騙的人都是因為貪，不知道自己幾斤幾兩」。

原PO在Dcard發文表示，自己本來是一個處理報關資料的小主管，因為需要和國外代工廠溝通所以有英文能力，疫情爆發後由於代工廠停工就失業了；之後她為了求職公開履歷，沒幾天就收到一家人力公司幫海外公司徵求台灣辦事處人員的面試邀約，要求大學畢業、多益650分以上、商科佳，工作內容也很正常，只備註著可能會被調配到海外工作，她確認對方有營業登記後就前往面試。

原PO說明，當時的面試官感覺是菜鳥，不斷宣傳海外工作的福利，她詢問工作不是在台灣嗎？對方才結巴的說台灣月薪約3萬，但外派薪水至少翻倍，所以大部分人都會選擇外派，工作內容則是股票投資公司，說近年來越南、菲律賓、柬埔寨經濟發展迅速，很多準備上市櫃的公司需要投資，她的工作就是打電話邀人投資，還說東南亞沒那麼嚴格、不用交易員證照，客戶都是中國人所以英文能力不用很好，錄取通知還寫台灣受訓薪資2萬8、疫情後外派薪資8萬元，最後她因為人生規劃就沒理了。

原PO指出，隨著最近柬埔寨詐騙新聞頻傳，她想起這次的面試細思極恐，查詢後發現該人力公司已經註銷，因此感嘆被騙去柬埔寨的不一定真的是貪，失業者或是年輕人都有可能因此上當，「真的不是所有被騙的人都是因為貪，不知道自己幾斤幾兩，現在詐騙集團早就進化到，先讓你在台灣工作一段時間，再用工作理由讓你出差把你賣了」。