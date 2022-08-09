國家住都中心今日在斗六市莊敬路、六合街所夾的基地舉行「斗六好室」動土典禮，蔡英文總統、財政部長蘇建榮、國家住都中心代理董事長花敬群、雲林縣長張麗善、立委劉建國共同持鏟動土。（周麗蘭攝）

雲林縣第一個只租不售的社會住宅興建案「斗六好室」今（9日）在斗六市雲林溪畔動土，預計2025年竣工，將提供105戶住宅，並規畫有日照中心，蔡英文總統親自到場持鏟動土；雲林的第二個社會住宅「東仁安居」位於虎尾鎮，也已於六月決標。

國家住都中心今日在斗六市莊敬路、六合街所夾的基地舉行「斗六好室」動土典禮，蔡英文總統、財政部長蘇建榮、國家住都中心代理董事長花敬群、雲林縣長張麗善、立委劉建國共同持鏟動土。

「斗六好室」將新建105戶住宅，其中一房型67戶、二房型30戶、三房型8戶、無障礙單元也有6戶，本建案是地上10層樓、地下2樓建築，並設有日照中心，基地面向雲林溪畔，鄰近斗六籽公園、鎮南國小、雲林縣國民運動中心、成大斗六分院。

蔡英文總統表示，落實居住正義是她上任以來最重要的政策之一，只租不售的社會住宅是居住正義政策裡關鍵的一環，規畫政府興建12萬戶，正在興辦的已5.8萬戶，其餘正在找地、協調、招標、興建中。

蔡英文說，興建社會住宅不僅要追求效率，希望也結合智慧建築、綠建築、社福聚點、新創聚落等不同特色，帶給未來住宅新的想像和典範，聽了在雲林溪旁的斗六好室簡報，覺得是一個很好的設計，取得綠建築、智慧建築、耐震標章、日間照顧中心，相信落成後，會是一個兼具生態環保智慧便利及安全、健康宜居的空間。

雲林縣長張麗善致詞時，也陳情蔡英文總統另2件事，一是雲林縣人口老化嚴重，公立長照機構床位不足，建請總統請衛福部放寬標準，讓有意願的醫療機構不論公私立都能與中央政府合作，補助興辦住宿型長照機構，以讓縣內有需求的長輩都能獲得照顧。

第二是雲林縣府在2020年5月用分期付款方式完成班班有冷氣，行政院卻以不溯既往為由不予補助，但今年、後年的款項尚未付款，盼教育部納入補助。