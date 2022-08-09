中台灣首座大型水族展覽館「台中海洋館」，是全國第一座由地方政府設置、興辦、營運及管理的海洋水族展示教育場館，預計今年底完工後；經過一年裝修預計2023年底前營運。觀旅局強調，營運廠商具有經營屏東海生館的專業知識及經驗，將致力於行銷地方觀光及推廣產業資源，帶動海線觀光發展。

市府觀旅局長韓育琪說，市長盧秀燕上任後努力推動OT招商案，市府2019年4月3日與南仁湖企業子公司海珹股份有限公司正式簽約，期望公私共同努力，打造中部海線觀光新地標，針對外界誤解今年底開幕營運，觀旅局強調非屬事實。

韓育琪表示，台中海洋館場館建置分成三大階段，包含主體結構工程、基本營運設施工程、營運展示裝修工程；縣市合併後，前二任市長著手規畫及興建海洋館主體工程，其中第一階段主體結構工程已於2019年5月驗收完成。

第二階段基本營運設施工程，由建設局及觀旅局分工合作、設計完成後，自2020年8月5日第一次上網招標，逢國內缺工、缺料、原物料上漲及疫情影響，歷經6次流廢標；在市府多次檢討調整工程標案內容及積極籌措經費的努力下，2021年9月20日終於順利開工。

韓育琪指出，目前市府正進行基本營運設施工程，預計今年底完工，後續將再依「促進民間參與公共建設法」辦理點交給OT廠商海珹股份有限公司進行3.8億元的營運展示裝修工程，裝修約需1年工期，預計2023年底正式營運。

韓育琪強調，該廠商具有行銷經營屏東海生館的專業知識及經驗，將結合教育、展示、體驗活動、休閒娛樂、社會責任等多元功能，行銷地方觀光及推廣產業資源，帶動海線觀光地區發展。