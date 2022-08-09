近來發生多起國人被詐騙集團誘至柬埔寨等地從事電信詐欺，甚至被控制行動，台北地檢署9日表示，北檢接獲警調情資，指有詐團誘騙國人赴柬埔寨，日前兩度執行大規模查緝行動，拘提李姓、林姓嫌犯9人到案，訊後聲押6嫌獲准。北檢強調，檢警調將從嚴從速偵辦國人被誘騙至國外案件。

北檢指出，北檢日前接獲刑事局、調查局中機站情資指有詐團以招募博弈客服、人頭貸款及男優等各類工作，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作，即指派檢察官積極偵辦，並請外交部等單位協助及深入蒐證後，發現該集團仍持續誘騙國人赴境外工作，先於5月5日拘提林姓嫌犯3人，營救將前往機場的3名被害人。

北檢7月5日再指揮百餘名警調人員，於北、中同步搜索10處，並傳喚、拘提李姓嫌犯6人，訊問10餘名被害人。北檢兩波查緝行動，共向法院聲請羈押禁見林姓、李姓6名嫌犯獲准。

北檢呼籲民眾透過網路求職時，務必提高警覺，對於高薪且不合常理之海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受騙上當，進而落入陷阱或淪為從事詐騙工作。北檢將與警調機關從嚴從速偵辦這類詐騙案件，以維護民眾生命、身體及財產安全。