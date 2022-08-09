蘋果創辦人賈伯斯穿的黑色上衣，是由三宅一生所設計的。（圖／達志影像）

全球知名時尚設計師、曾獲日本文化勳章的三宅一生5日因肝細胞癌病逝，享壽84歲。蘋果創辦人賈伯斯（Steven Jobs）著名的黑色上衣，就是出自三宅一生設計。

日本讀賣新聞等報導，三宅1938年出生於日本廣島縣，中學與高中時期都參加美術社團，就讀多摩美術大學時期曾多次獲獎，畢業後於1965年前往法國學習高級訂製服裝設計，曾在紀梵希（Givenchy）工作。

在法國工作4年後，三宅前往美國紐約工作，1970年回到日本成立「三宅設計事務所」，隔年推出同名品牌，1971年2月在紐約市的百貨公司推出ISSEY MIYAKE專櫃，1973年首度參加巴黎時裝週。

三宅一生以「一枚布」等受傳統和服啟發的設計受到關注，1993年推出的副牌PLEATS PLEASE以精細的褶皺知名，在全世界廣受歡迎，於30多國創下400多萬件銷售量。

三宅一生打破西服的既定印象，創造出嶄新作品備受讚譽，不僅受世界各地美術館收藏，並多次舉辦展覽。

1999年10月，三宅一生把以自己名字成立的品牌ISSEY MIYAKE交棒，但依然活躍於時尚圈。他於2007年成立日本第一家設計博物館21_21 Design Site並擔任館長。他長期追求再生的製衣理念，例如使用回收纖維再製衣服。

三宅一生於1999年被美國「時代雜誌」（Time）亞洲版選為「20世紀最有影響力的20名亞洲人物」。

2009年，三宅一生受到時任美國總統歐巴馬呼籲廢除核武的演說啟發，於美國「紐約時報」發表文章，透露他在年僅7歲時經歷廣島原子彈爆炸，並呼籲歐巴馬訪問廣島。歐巴馬最終在2016年訪問廣島。

三宅一生於2010年被日本政府授予文化勳章，並於2016年被法國政府授予法國榮譽軍團勳章。同年在東京六本木國立新美術館舉辦大型個展。

三宅一生近年來鮮少參加公開活動，但即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，他仍持續關注品牌動向，並在家中向員工發出建議。