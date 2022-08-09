陳漢典在記者會上展示傳統戲曲花槍動作。（中視提供）

陳漢典今（9日）以宣傳大使身分出席第33屆傳藝金曲入圍名單暨特別獎公告記者會，被問到日前的七夕情人節，他表示目前單身，當天也是在工作中度過，「這也是好事，不用胡思亂想，好在情人節只有一天，對我們這些單身的人非常好，不然情人節容易有種觸景傷情的感覺」。

他說吳宗憲比父母還要著急他的婚姻大事，也常替他介紹不少人選，「因為憲哥很喜歡我們，也希望我們大家都有好結果，他就像爸爸不斷提醒我要趕快生小孩，成家立業。」他強調目前真的是單身，將來有好消息一定會大方分享。至於理想型？陳漢典說自己比較重視「感覺」，對於長短髮、高矮胖瘦都沒有任何侷限，只要順眼就好，「只不過我的順眼就是要漂亮，畢竟情人眼裡出西施，自己喜歡才最重要的，不要去管別人怎麼想。」

下月將公布金鐘獎入圍名單，陳漢典坦言對於金鐘獎抱持著憧憬，「我們節目都有報名，有報名有機會，希望能夠入圍，能夠拿到這場party的入場券，有沒有得獎無所謂，畢竟這是一場電視人的盛會，想要參與同樂。」他也表示想成為紅毯幾帥的名單之一，是否已經準備好禮服？他笑說真的有在討論，「帥就對了！其他都先不要管，你們看我出道到現在應該看出有些改變，因為我有去整形」，解釋有跟小S（徐熙娣）一樣進行牙齒矯正。

小S近日與瘦子合作，拍攝外送平台廣告，過去也曾拍攝的陳漢典今以「學長」身分評論新廣告，「最近廣告拍的很好，很會刺青，她算是我的學妹，想跟她說：『欸S妳拍的不錯喔』，她那個細微表演真的很棒，找她就對了啦，我心服口服。」 此外，開設手搖飲副業的他透露目前已經回本，之後也計劃拓店，有意在台灣各地、國外開設分店。