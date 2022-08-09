是方電訊（6561）9日公布7月營收2.52億元，年增6.81％。針對下半年展望，是方電訊總經理劉耀元表示，下半年營收獲利將優於上半年。是方電訊上半年EPS為5.65元。

財務處副總經理潘惟東表示，是方電訊目前帳上現金18億元，今年資本支出30億元，新的IDC機房2023年年底完工後，預期2024年就有現金流入帳，目前沒有增資也沒有舉債的規畫。

是方電訊總經理劉耀元進一步指出，短期內除非有大型投資計畫，否則現有資金即可支應。