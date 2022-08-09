港股9日表現反覆，兩萬點大關再度失而復得。

恒指開盤跌6點，報20,039，早段反覆走弱，最低跌至19,856，跌189點，但A股回勇，港股亦止跌回升，本地地產股帶動下，恒指一度上漲205點，最高至20,250，半日升182點。午後回落，恒指收盤跌42點或0.2％，報20,003。

國指跌26點或0.39％，報6,794點，科指跌40點或0.93％，報4,295。全日成交額為821.84億港幣。

個股方面，東方海外國際跌6％，為表現最差藍籌。碧服漲4.1％，為表現最好藍籌。