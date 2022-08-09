以手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」全球連鎖的聯發國際（2756）公布半年報，受惠於美國市場成長強勁，累計上半年合併營收3.89億元、年增1％，稅後淨利6,500萬元、年增34％，EPS 3.83元。將發放現金股利2元，連同2021年度的股票股利2元將於第四季一起發放。

展望後市，Sharetea歇腳亭目前全球展店383家，其中美國門市遍及23州，店數139家，另外還有21家正在裝修中，並有8家簽訂預約，預計年底前還會開出14家。美國門市平均單店月營收為5至7萬美元，下半年店家數陸續開出後，對整體營收將有很大助益。此外，Sharetea歇腳亭第三季也將在石油大國科威特一次開出2家門市，可望挹注集團營收。

聯發國際第二季營收2.2億元，年增0.9％，稅後淨利4,483萬元，年增34.34％，EPS2.63元，業績持續增長。

針對主要市場美國，聯發國際董事長和經營團隊受美國在台協會（AIT）邀請，於6月拜訪亞利桑那州鳳凰城政府，深入考察當地市場、連結政府資源，看準台積電將在2024年進駐鳳凰城，將帶來上萬個工作機會和巨大商機，目前聯發國際在亞利桑那州已有2家店，年底前將再開2家店。未來，聯發國際期待在政府協助之下成立「台灣隊」，帶領台灣優質餐飲品牌前進美國，實現美國夢。

聯發國際總經理賴柏宇表示，今年上半全球消費市場深受疫情、通貨膨脹、烏俄戰爭等大環境影響，致使原物料、貨運等諸多成本上漲，餐飲產業的基本營運條件受到極大挑戰，但公司依據市場變化調整營運方針，強化公司的營運體質，不僅成功拓展市場版圖，更達成既定的營運目標。

法人表示，聯發國際靠著穩健的經營方針，在今年上半年逐步深耕美國市場，不僅達成營運目標，獲利成績也相當亮眼，下半年可望藉由美國和香港等地的拓展，再度創造營運佳績。