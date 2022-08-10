一名刺青師因幫客戶補色使用處方用局部麻醉藥，塗抹於欲刺青的範圍，結果皮膚明顯紅腫、進而產生法律糾紛，醫師表示，對於一般民眾而言，麻醉藥似乎就是打一針、塗一下藥劑來舒緩疼痛，但其實麻醉藥遠比想像中來得複雜許多，若使用不當，可能會導致心律不整、吞嚥困難，甚至窒息等問題。因此醫用麻醉藥膏須由醫療人員開立後才能使用。

急診科醫師翁梓華在臉書「急診柯南．翁梓華醫師」表示，麻醉藥是在急診超常使用的常備藥，皮膚撕裂傷需縫合、骨折病人疼痛、甚至是局部紅腫痛者，醫師也會使用塗抹局部的麻醉藥膏，讓局部的不適得到緩解，而麻醉藥的神奇之處在於「離子通道阻斷」。

翁梓華表示，人體神經的正常運作需仰賴許多「離子通道」，透過多種離子通道的開關，讓神經電訊號可傳遞，而麻醉藥物可暫時性地影響離子通道的開關，進而阻斷疼痛訊號傳遞回大腦，市面常見的「利多卡因麻醉藥膏」即是阻斷鈉離子通道、進而產生麻醉效果。

他表示，麻醉藥看似好用，但因人體器官、組織，大多也透過「離子通道」來溝通，若麻醉藥使用不當會導致心血管問題、吞嚥困難、血液攜氧問題，過多麻醉藥膏會讓體內血紅素變性，形成「變性血紅素血症」，影響血液攜氧能力，嚴重者可導致病患窒息。此外，外用麻醉藥也可能導致過敏等問題。

因此，局部麻醉藥並非萬用。翁梓華說明不適用的情況，1. 明顯外傷傷口：麻醉藥物的使用可能快速被血液帶回心臟導致心律不整。2. 化膿的傷口：由於膿的酸鹼值與人體不一樣，通常偏酸，屬鹼性的利多卡因碰上膿時，麻醉藥不但無效，人體還要承受副作用的風險。3. 燒燙傷傷口：人體神經生長修復也需仰賴離子通道的協助，若在燒燙傷的傷口上使用局部麻醉，會使神經生長較為緩慢，影響神經修復。