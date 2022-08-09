桃園市觀音區10間小學今獲贈1000多本課外讀物，包含名著、教育、文化、親子等多元種類，盼滿足觀音學童閱讀需求。（桃園市觀音國際同濟會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音國際同濟會盼能吸引更多善心人士，共同加入做愛心的行列。（桃園市觀音國際同濟會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音國際同濟會響應桃市府「愛的教育再次從桃園出發、傳播希望種子」理念，今捐贈圖書與教學遊戲兼用的機器人至觀音區內10間小學，讓學童透過閱讀與機器人互動增進知識。觀音國際同濟會長黃承錦表示，城鄉學習落差較大，號召善心組織挹注教育資源，盼讓學童能有多元學習機會。

黃承錦表示，長期關注偏鄉教育議題後，對偏鄉學童在教育資源上的缺乏十分有感，城鄉學童的學習資源落差大，為讓他們不因所處環境，導致成長過程中缺乏閱讀機會，應給孩子多元學習空間，特別發起這次公益贈書活動，盼孩童透過書本獲得面對未來的能力與動力。

觀音國際同濟會協同多位善心人士與組織集資，9日將1000多本課外讀物與10台教學與遊戲兼用的智慧機器人，捐贈至觀音、草漯、新坡、樹林、上大、育仁、大潭、保生、崙平與富林國小，閱讀書籍增進知識外，還可和凱比機器人互動教學生活話題與遊戲，提升贈書活動層次，但也因採購機器人使成本增加，黃承錦也感謝各界支援協助。

參與捐贈的財團法人中國現代化文化基金會董事長張寶樂指出，教育是國家的根苗，他已參與捐書、文化推動多年，期盼在力所能及之處，將孝道與文化帶進學童生活中，做對社會有益的回饋。且千餘本書中約有3成為新書，7成是賣剩下的「回頭書」，雖出版年代較久，但內容仍值得閱讀，此舉對文化界本身也有助益，吸引廠商前來合作。

「閱讀習慣應從小開始培養！」市議員吳宗憲也提到，盼藉此行動作為拋磚引玉，讓更多有心的人看見，共同來做愛心，在政府挹注的資源外，能讓這些孩童有更多閱讀不同書籍的機會。