正在山東青島的南韓外長朴振表示，韓中兩國關係確實面臨不少挑戰，今年5月南韓對華貿易時隔28年首現逆差，韓方將繼續加強與中方的經濟合作。
朴振出席中韓經貿合作座談時說，國際秩序處於轉型期，中美戰略競爭日趨激烈，貿易秩序生變，全球供應鏈也在重組，威脅國際秩序的不確定因素不斷增大。南韓政府堅持基於相互尊重的精神和共同利益，推動韓中關係向前發展，他將借此行重啟兩國政府間磋商渠道。
正在山東青島的南韓外長朴振表示，韓中兩國關係確實面臨不少挑戰，今年5月南韓對華貿易時隔28年首現逆差，韓方將繼續加強與中方的經濟合作。
朴振出席中韓經貿合作座談時說，國際秩序處於轉型期，中美戰略競爭日趨激烈，貿易秩序生變，全球供應鏈也在重組，威脅國際秩序的不確定因素不斷增大。南韓政府堅持基於相互尊重的精神和共同利益，推動韓中關係向前發展，他將借此行重啟兩國政府間磋商渠道。
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