民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文爭議，今（9）日台大召開記者會，認定林涉及抄襲，並撤銷其國發所碩士學位，林則反控台大「黑箱作業」不符合程序正義。對此，自認「獨派深綠」的精神科醫師潘建志發文表示，綠營現在不能再以打選戰的態度來面對，「再選下去，選上都很難看」，更指名陳明通應該道歉並辭去教職。

潘建志今（9）日在臉書發文，認為審定會的運作合情合理，台大校方、教育部、中選會，乃至法官都會接受委員會的結論。潘建志直說，「綠營現在不能再以打選戰的態度來面對了！」，因為即使綠營民調領先，林智堅選上桃園市長也會很難看，且對台灣學術發展將帶來無比傷害，「有許多東西是比選舉重要的」。

而民進黨究竟該如何在桃園市長的選舉上力挽狂瀾？潘建志呼籲，「最好的做法就是尊重學術，接受事實、誠心道歉」，先讓林智堅退選後，再重新提名桃園市長參選人，「桃園市長這一席，仍然有望」。

除此之外，潘建志更點名當時林智堅的指導教授陳明通，應該要辭去台大教職，「在台灣面臨中國軍演威逼時，專職當好國安局局長」。

最後，潘建志補充，「希望民進黨還有清醒的人，這個時候再戰抄襲沒意義了」，因為再戰下去抄襲還是抄襲，學位仍然會被取消，屆時倫理分數會更不及格，連指導教授都要送教評會調查，「認錯、道歉、換人、止血，越快傷害越小」。