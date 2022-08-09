根據台灣房屋集團統計，高雄今年上半年5大豪宅榜單出爐。（柯宗緯翻攝）

根據台灣房屋集團統計，高雄今年上半年5大豪宅榜單出爐，已至少連續3年穩坐高雄年度豪宅王的「京城天贊」，今年上半年再頂6字頭光環，以每坪成交單價61萬元，榮登高雄上半年豪宅王，堪稱豪宅南霸天。

台灣房屋集團指出，高雄上半年五大豪宅榜單，就有3棟是預售案，還沒蓋好就搶先入榜，包括位於美術館特區的「御皇苑」以每坪58.9萬元位居亞軍，亞灣區指標豪宅「國城定潮」及美術館特區的「美術1号院」分別以每坪55萬元及54.8萬元分居3、4名，另同為皇苑建設出品的成屋「皇苑世紀館」則以每坪53.1萬元，名列上半年五大豪宅之一。

台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成指出，近年工料雙漲、地價攀升，也墊高預售地板價，像巨蛋、高鐵商圈，不少大樓預售開價都已4字頭起跳，精華區預售豪宅更是沒5不起舞。

盧長成觀察今年上半年五大豪宅榜單指出，美術館及農十六特區就包辦4名，新興豪宅區亞灣區則由「國城定潮」，成為南高雄唯一榜上有名的豪宅建案，這五大豪宅皆坐落於市區精華地段、高樓層擁有絕佳的景觀優勢，同時生活圈機能優渥，加上為京城、皇苑、興富發、國城等大咖品牌建商打造的精品宅，因此即便建物都還沒蓋好，依舊能贏得豪宅客目光。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮認為，高雄去年有不少指標豪宅，最高成交單價衝破6字頭，反觀今年上半年，除「京城天贊」，其餘最高單價多落在5字頭，推估應受升息效應、股市跌深及高總價住宅限貸政策等利空干擾，影響高端客置產規畫，表現也略顯保守。