因產銷順暢，油價又比去年同期大漲，帶動主要化學產品售價上漲，加上碳材料需求加溫，中碳（1723）今年前7月營收65.79億元，自結前7月稅前獲利12.80億元，換算每股稅前盈餘5.5元，比去年同期的3.35元，成長64.18％，介相石墨碳微球產品的需求強勁，在中碳的二期石墨化產業產線後年完成之前，將先洽商石墨化代工廠因應。

中碳9日公布今年前7月合併營收65.79億元，比去年同期的43.69億元，大增50.57％，自結今年前7月稅前獲利約12.80億元，換算每股稅前盈餘5.5元，比去年同期的3.35元，成長64.18％。

中碳發言人陳宜宏9日表示，今年介相石墨碳微球產品，客戶提貨積極，產能吃緊，今年前7月已經出貨1202噸，比去年同期的520噸，年增131.15％，成長幅度相當高。

他說，中碳的碳化二線已完工，正熱爐試車中，二期石墨化爐產線正在興建中，預計2024年第二季才能完工量產，為了彌補時間的空缺，中碳正在積極尋找石墨化廠代工，以儘速滿足客戶的訂單。

陳宜宏表示，受惠於電動車、電動大巴、電動工具還有儲能系統等需求增強，客戶提貨積極，介相石墨碳微球等碳材料，今年營收成長動能強勁，即使在煤化學產品營收拉升的情況之下，碳材料營收占比仍從過去的5％，提高到7％。

他說，除了碳材料營收大幅成長，中碳今年上半年的營運功臣，還有苯、軟瀝青、以及雜酚油等煤化學產品，由於今年上半年國際油價處於高檔價位，連帶推升中碳化學品價格，衝高營收。