防疫險慘賠，產險業總經理提防二度踩雷建議。金管會8日舉行產險總經理會議，對於防疫險賠款破表，有產險公司總經理表示，主要是委外行銷通路想停時停不了，兄弟公司業務員或保經代拿著資料繼續行銷，未來考慮這類保費小、風險影響範圍大的保單，改用網路投保或對通路進行「限額銷售」。

同時，金管會承諾近期內即會修正網路投保相關規定，開放住院日額健康險可以透過網路投保，增加保險業網投的業務範圍。

產險總經理會議雖是由保險局長施瓊華主持，但金管會主委黃天牧在會議結束前到場，保險局轉述黃天牧除肯認保險公司發揮照顧社會大眾的力量，並以其擔任保險局長任內推動保險商品審查改革、費率自由化及保險業企業風險管理的經驗，期勉保險公司強化自律的功能，掌握企業核心價值及重視形象，做好風險管理。

黃天牧在會中並提出四點心得，一是公共政策與企業經營均不能只看短期績效，不看長期影響；二監理手段不只有干預，也有協助業者發展，政府介入與市場自律之間，要符合比例原則，企業管理亦如是；三金融市場須與國際接軌，但過程中亦須考量國內情況；四面對更複雜的環境，股東利益不再是唯一決策目標，而已擴及利害關係人的利益。最後黃天牧以美國羅斯福總統(Theodore Roosevelt)的名言「榮耀屬於真正在競技場上拚搏的人」，與產險總經理共勉。

保險局副局長林志憲表示，黃天牧的四點並不是指今年防疫保單大量理賠的問題，只是就經營面廣泛提出四點。