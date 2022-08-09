藝人謝和弦的老婆陳緗妮已有7個多月身孕，日前才揭曉小孩性別是女性，日前應邀上「台灣第一女優」吳夢夢的Youtube頻道分享心得，其中謝和弦透露，自得知有女兒後，已有積極改變言行，「這是上帝送給我們的禮物」，被問到懷孕後的「放飛自我」兩難？2人大方坦承照常愛愛，只是要避開特定體位姿勢。

謝和弦偕同陳緗妮聊懷孕日常，陳緗妮說孕後身體並無不適，她透露「可能因為我以前都常常在運動，所以水腫方面困擾就比較少一點」，謝和弦說若真水腫他願意按摩，另也提到「女兒長大後遇到渣男」，自嘲會解釋爸爸以前怎麼渣的，也洩露從吹風機看男生個性，若吹得快就是太急太燥，慢慢吹就是享受生活。

謝和弦搞笑稱若女兒遇到渣男，他會用親身經歷分享爸爸以前怎麼渣的。(圖/思春社 Youtube)

「女兒no.1」謝和弦坦言有小孩後很開心快樂，「我接下來所要想的事情，都要先經過她（女兒），我自己做了滿多改變的」，包括減少飆髒話的次數、換有電梯的房子，謝和弦也稱會幫忙「餵奶、換尿布、洗澡」，另也表態長大後的男友要先給他審核，「現在男生都太壞了」，讓吳夢夢笑虧「你沒有資格說人家壞」。

謝和弦女兒已有7個月，十分愛護新生命的到來。(圖/思春社 Youtube)

謝和弦、陳緗妮兩人透露，懷孕後要放飛自我不能壓到肚子。(圖/思春社 Youtube)

另一方面，吳夢夢也提問2人懷孕後的愛愛方式，他們回答一切照常，因為陳緗妮的孕後狀態不錯，加上有認真去做姿勢方面的功課，「壓到肚子的姿勢絕對不行」，謝和弦也連忙點頭附和，一直聆聽他們說話的吳夢夢也補充提醒，「孕期後面的8到10個月盡量不要哦」，盼望兩人女兒能夠平安出世。