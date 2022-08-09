對於台大學術倫理審定委員會經過嚴謹的法律和學術依據和標準標準，認定林智堅抄襲余生論文一事，國民黨立委賴士葆認為，誠實是最好的上策，否則要堆疊無數個謊去遮蓋。

賴士葆在臉書質疑，政治人物相信政治操作可以遮蓋一切得過犯，一開始陳明通以教授身分為林智堅護航，這是整件事情錯誤的第一步開始，林智堅現在繼續說自己無奈無辜，但是不會扭轉是非。

賴士葆提到，台大學倫會也針對陳明通的觀點逐一地駁斥，除了未嚴格要求、提醒、教導學生遵守學術倫理的規範，還做了很多錯誤的處理；為了收拾爛攤子，講了很多違背學術專業與良知的話，陳明通的價值判斷全然錯謬。

賴士葆認為，陳明通現在還要說國安為重，讓他主掌處理國安危機，國人都感到惶恐不安，既不適格也不適任。

賴士葆強調，這件事情關乎的不只是台大捍衛百年校譽堅守誠信追求真理，更是關乎全台灣的學術清譽，也還給千萬個堅守學術倫理規範的學者一個公道，至少讓大家堅信不信真理喚不回。