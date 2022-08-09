台東因地處偏鄉，土地測量工作又必須風吹日曬，人力長期缺乏又流動率高，為了鼓勵在地相關科系青年學子將來報考投入公部門服務，台東縣政府地政處今年規畫暑期工讀機會，讓學生結合學校所學及職場經驗，進而培養在地測量人才。

台東縣政府地政處表示，土地測量工作必須長年忍受風吹日曬雨打，相當辛苦，而台東縣屬於偏鄉，外縣市人員年資一到，多半不願留在台東，台東縣土地測量人力長期缺乏約2到3成，流動率也很高，且在地子弟亦因缺少職前訓練，報考測量職系考試錄取率偏低。

為此，台東縣政府規畫縣內專科、高職學校土木或建築相關科系的青年學子，在暑假期間到縣府所屬各地政事務所工讀，讓學生結合學校所學及職場體驗以累積個人工作經歷，今年試辦有2個名額，明年將有10個名額。

縣長饒慶鈴表示，近年因受疫情影響，學生可以打工的機會變少了，而且台東縣長期以來，地政單位土地測量人力更顯不足，為了鼓勵在青年學子報考國家考試投入公部門服務，縣府規畫暑期工讀機會，進而培養更多在地測量人才。

台東縣政府祕書長盧協昌表示，今年暑假試辦檢討成效後，規畫明年度整合縣府公部門及民間機構，每單位提供數名工讀缺額，讓台東高中職學生，或在外地大專院校就學學子，暑假返鄉後有更多實務學習機會。