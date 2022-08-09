變革遲滯的村里長生態需要動起來！國立中山大學公共事務管理研究所與台灣婦女團體全國聯合會合作出版《里長可以這樣做—村里社區經營手冊》，反轉里長給人「綁樁、無作為」的印象，提供社區規畫、議題推動的解析及建議，吸引不少村里長參選人上網搶購。

中山大學公事所教授兼所長彭渰雯指出，多數民眾對於村里長過去作為「政黨綁樁」的印象根深蒂固，許多人甚至不知道里長有何功用。《里長可以這樣做—村里社區經營手冊》透過「照顧關懷」、「宜居共融」和「永續生活」3大單元下，分析15項村里長可以推動的議題。

「照顧關懷」單元包含了長照、兒少、身心障礙等主題，讓村里長了解可以如何協助社區中的弱勢群體。「宜居共融」單元關係著社區空間的營造與友善，涵蓋治安衛生、無障礙空間、生態共融公園、流浪貓狗等議題。「永續生活」單元則倡議以社區為基地推動環保、扶貧、文化和經濟創新活動，收錄了閒置空間活化、社區冰箱與食物銀行、低碳社區、多元族群文化認同等主題。

彭渰雯表示，這些篇章可以幫助有志經營社區的村里長，對於社區規劃有更具體的想像。「議題篇」內每項議題除了概念介紹和行動建議外，還有2至3位績優村里長的實際作法經驗分享。每個議題更有建議進一步洽詢的非政府或非營利組織網頁資訊，此書也可說是連結公民社會和基層社區的平台。「資源篇」和「工具篇」則分別邀請公事所助理教授謝政勳和高雄大學兼任教授藍美雅，專文撰寫社區可申請的公私部門資源，和符合公民參與審議精神的多元開會方法，值得有心投入社區工作的組織者參考。

彭渰雯強調，村里長具備了基層政治代理人、鄰里社區經理人、社區意識催化者、弱勢居民代言人的四重角色。透過此書介紹，希望推廣更多元進步的村里長角色想像，為基層鄰里政治注入進步活力。

國立中山大學公共事務管理研究所台灣婦女團體全國聯合會里長可以這樣做