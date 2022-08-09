偉詮電公開收購陞達科訂8月17日為收購期間屆滿日，在期限之前，陞達科持股45.33％大股東日電貿（3090）經內部決議，將參與應賣，日電貿持股成本僅22.97元，對照收購價位72.9元，參與應賣將加速成就這樁公開收購案，同時業外獲利可望大補。

偉詮電公開收購陞達科的最低門檻為45％，大股東日電貿持股45.33％，張數為13,619張，日電貿參與應賣將加速成就這樁公開收購案，自己也可望受惠於這筆業外收益，成為2022年被動元件的獲利黑馬。

據證交所統計，日電貿持有陞達科股權為45.33％，經過配股配息，持股成本約在3億元以上，換算之下，約當每股22.97元，而公開收購價位高達72.9元，等於日電貿歷經長時間持有，潛在投資報酬率高達217％，以日電貿持有張數計算，這樁公開收購案若順利完成，日電貿的處分利益最高將直逼6.8億元，相當於挹注每股盈餘約3.81元，日電貿將在今年認列這筆業外收益，不過日電貿強調，認列的數字需視最後被收購的股權比率而定。

偉詮電日前宣布溢價14.2％，以每股72.9元價位，公開收購陞達科45～51％股權，公開收購期限至8月17日為止。

陞達科2020年11月上櫃，掛牌價為每股38元，主力業務為伺服器、5G基站散熱風扇控制IC。