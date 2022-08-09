台股加權指數9日開低震盪，主要權值股漲跌互見，台積電早盤一度下探504元，惟航運、金融股領軍多頭，帶動盤中指數由黑翻紅，終場上漲29.87點，收15,050.28點。

台指期上漲55點至15,016點。價差方面，台指期逆價差縮至34.28點，電子期逆價差縮至1.7點，金融期逆價差縮至12.33點。

現貨部分，三大法人賣超12.19億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,054口至4,771口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加3,181口至9,859口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,669口，使留倉部位轉為淨多單3,079口。

永豐期貨指出，觀察盤面上，台積電早盤一度下探504元，盤中在買盤陸續歸隊下跌幅收斂，小跌0.39％作收，友達、廣達、鴻海盤中均翻紅走揚。

而由於美參議院通過降通膨法案，帶動宣德、智伸科等電動車概念股同步跳漲，漲幅分別達8.53％、5.86％，此外，長榮公布第二季獲利續寫新猷，激勵股價勁揚逾4％，帶動陽明、四維航同樣獲買盤點火。

整體來看，台股日K帶上下影線紅K作收，從近期的走勢可顯示下檔支撐仍強勁，但由於目前短線仍受到台海緊張情勢干擾，加上美國CPI數據將公布，觀望氣氛轉趨濃厚，預期台股延續觀望整理型態。