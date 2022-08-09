李浩瑋今為演唱會總彩，高爾宣為他慶生。 On Studio 提供

李浩瑋跟高爾宣今天為演唱會總彩，兩人不僅有共同話題，興趣嗜好也相投。 On Studio 提供

「怪物新人」李浩瑋9日為「魔幻島Miracle Island演唱會」進行總彩，適逢李浩瑋23歲生日前夕，好友高爾宣到場為他慶生，聽到李浩瑋曾在生日時被朋友惡搞綁在電線桿上的荒唐事跡，高爾宣忍不住笑說：「年輕真好！」李浩瑋透露兩人合作契機是在夜店，愛打電動的兩人熟識後便無話不談，除互相推薦愛歌、他偶爾更會去高爾宣家看貓，這次高爾宣作為嘉賓助陣李演唱會，雙帥合體引眾粉絲期待。

李浩瑋表示自己若不作歌手，應該會從事廚師或植栽相關工作，「我跟高爾宣都想要開一間開心農場，他種酪梨、我就種薰衣草。」李坦言高中因玩音樂忽視課業，但也感謝爸媽擔心之餘仍支持他作任何決定，父親節也特別打電話給爸爸表示感謝，爸爸本身為劇場燈光設計師，這次也擔任技術總監親手製作他的演唱會，表示「不要緊張、一切準備好就好」。

李浩瑋七夕和同公司的圈內女友一起下廚度過，兩人在一起3、4年，雖尚未公開，但也被網友起底女友是去年引起「我也是」風潮的「163 braces（吳朵雲）」，女友不只會來看演唱會，李浩瑋也將為她獻唱〈你讓我〉，至於會不會擔心爸爸吃味？李浩瑋趕緊說「我也有寫歌給他啦！」

李浩瑋去年以首張個人專輯《Diamond In The Rough未琢磨的鑽石》入圍金曲新人獎，即將於８月14日於Zepp NEW TAIPEI 舉辦「魔幻島 Miracle Island」演唱會，好友力爆發的他一口氣邀來壞特？te、高爾宣、派偉俊、陳嫻靜助陣，詳情請見形上娛樂。