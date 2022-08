李浩瑋今為演唱會總彩,高爾宣為他慶生。 On Studio 提供

李浩瑋跟高爾宣今天為演唱會總彩,兩人不僅有共同話題,興趣嗜好也相投。 On Studio 提供

「怪物新人」李浩瑋9日為「魔幻島Miracle Island演唱會」進行總彩,適逢李浩瑋23歲生日前夕,好友高爾宣到場為他慶生,聽到李浩瑋曾在生日時被朋友惡搞綁在電線桿上的荒唐事跡,高爾宣忍不住笑說:「年輕真好!」李浩瑋透露兩人合作契機是在夜店,愛打電動的兩人熟識後便無話不談,除互相推薦愛歌、他偶爾更會去高爾宣家看貓,這次高爾宣作為嘉賓助陣李演唱會,雙帥合體引眾粉絲期待。

李浩瑋表示自己若不作歌手,應該會從事廚師或植栽相關工作,「我跟高爾宣都想要開一間開心農場,他種酪梨、我就種薰衣草。」李坦言高中因玩音樂忽視課業,但也感謝爸媽擔心之餘仍支持他作任何決定,父親節也特別打電話給爸爸表示感謝,爸爸本身為劇場燈光設計師,這次也擔任技術總監親手製作他的演唱會,表示「不要緊張、一切準備好就好」。

李浩瑋七夕和同公司的圈內女友一起下廚度過,兩人在一起3、4年,雖尚未公開,但也被網友起底女友是去年引起「我也是」風潮的「163 braces(吳朵雲)」,女友不只會來看演唱會,李浩瑋也將為她獻唱〈你讓我〉,至於會不會擔心爸爸吃味?李浩瑋趕緊說「我也有寫歌給他啦!」

李浩瑋去年以首張個人專輯《Diamond In The Rough未琢磨的鑽石》入圍金曲新人獎,即將於8月14日於Zepp NEW TAIPEI 舉辦「魔幻島 Miracle Island」演唱會,好友力爆發的他一口氣邀來壞特?te、高爾宣、派偉俊、陳嫻靜助陣,詳情請見形上娛樂。