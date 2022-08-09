由中華上古神話山海經文化藝術股份公司與義守大學合作山海經上古神話文創IP開發產學計畫，「人間焠鍊－紫.天玄篇」前導預告短片，9日在義大舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利。（林雅惠攝）

由中華上古神話山海經文化藝術股份公司與義守大學合作山海經上古神話文創IP開發產學計畫，「人間焠鍊－紫.天玄篇」前導預告短片，9日在義大舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利。（林雅惠攝）

「九天玄女降落義守大學！」由中華上古神話山海經文化藝術股份公司與義守大學合作山海經上古神話文創IP開發產學計畫，「人間焠鍊－紫.天玄篇」前導預告短片，9日在義大舉行開鏡儀式，片中扮演關鍵角色的九天玄女女主角韓笙笙南下出席，開鏡儀式安排護國九天宮主持正宗請神儀式，祈求拍攝一切順利。

義守大學行政副校長李樑堅表示，校方希望透過產學合作所拍出的微電影能夠在台灣發光，透過這部電影精神文化傳播，讓歷史人物帶給我們的涵養，人類能夠朝向一個更和善、和平發展的境界來邁進。

「人間焠鍊紫－天玄篇」拍攝團隊陣容由入圍過金鐘獎最佳攝影的傳播與設計學院電影與電視學系主任張國甫領軍，並邀請臥虎藏龍編劇蔡國榮、茶金美術指導賴勇坤、金曲獎音樂製作人曹登昌等人帶領義大學生拍攝微電影與創作主題曲。

義守大學拍攝團隊也邀請電影「癡情男子漢」的女主角，混血美女韓笙笙擔任短片女主角，她表示，希望能將上古神話的角色，透過精湛的詮釋帶來耳目一新的火花，期待與男主角新生代演員黃禮豐，帶來完美演出。

「人間焠鍊－紫.天玄篇」，主要描述天地混沌的上古時代，神、人、獸共存的時空引入黃帝、炎帝、蚩尤、九天玄女的情感交織，拍攝團隊藉高潮迭起的劇情內容，及精彩的視覺張力、驚心動魄的聲光效果，打造「東方漫威」新地位。

電影中每位靈魂人物所使用的刀劍武器，先由「茶金」的美術指導賴勇坤設計，再由義守大學數位多媒體設計學系老師張富茗製作3D圖，機械與自動化工程學系老師顏仲崑負責刀具列印，由影視系老師歐怡君加工質感提升，讓整體仿真度無可比擬。