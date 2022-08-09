立法院在民主議政園區舉辦「111年新進人員研習」，立法院長游錫堃親自出席開訓儀式，並擔任講師。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

立法院今（9）日在民主議政園區舉辦「111年新進人員研習」，立法院長游錫堃親自出席開訓儀式，他表示，台灣民主得來不易，大家應堅定捍衛，而面對威權第一線，台灣必須自助人助，發揮台灣精神更是「上兵伐謀」的關鍵。

游錫堃除出席開訓儀式，也擔任講師以台語吟詠漢詩，向新進人員講述台灣百年民主發展史，從日據時代的抗日英雄，到二二八事件與戒嚴時期。他指出，2022年經濟學人資訊社公布的民主指數與自由之家公布的2022年世界自由指數，台灣的評比在全球皆名列前茅，在第三波民主化後，全球民主版圖逐漸萎縮的當下，台灣的民主備受肯定。

他強調，台灣站在面對威權第一線，台灣人必須把當年簡大獅、林少貓武裝抗日的台灣精神拿出來，且勇敢大聲說出來，讓國際知道、讓中共知道，才能達到孫子兵法中「上兵伐謀」的作用，讓中共不敢輕舉妄動。他也強調，從烏克蘭抵禦俄羅斯入侵可以瞭解，面對外敵台灣必須「自助人助」。

游錫堃最後說，台灣民主得來不易，百年來臺灣人為了追求民主犧牲很多，若一旦失去了，恐怕要花更多時間與犧牲才有機會找回民主，因此更應該堅定捍衛民主。

這次的立法院新進人員研習共計有21人參與，主辦單位立法院人事處，在3天2天的研習時間內，安排立法院長游錫堃、祕書長林志嘉、法制局長楊育純、預算中心主任黃朝琴、議事處長高百祥等人，分別講述台灣民主發展史、立法原則、預算審查、議事程序等主席，並另邀請社團法人中華民國書香關懷協會常務監事黃瑞汝擔任講師，向學員傳達性別主流化議題等。