監察院今發行90周年英文特刊，監察院長陳菊指出，監察院以中華民國監察院為名，成為國際監察組織正式投票會員，積極參與國際組織運作，將爭取2025或2026年在台灣舉辦國際監察組織澳紐及太平洋地區APOR監察使年會，持續推動國際監察交流合作。

陳菊致詞時表示，隨著時代變遷，監察院不斷與時俱進，第6屆監委已達成共識，超越法律要求，朝向創新開放邁進，實施糾彈案審查會請假及迴避委員的名單公布新制，目前已公布1件，日後外界皆可於監院網站查閱，而同一案件調查委員的參與人數，除了通案性調查研究外，已精簡至多3人為原則。

陳菊指出，監察院配合懲戒法令修訂，新創懲戒再審制，強化人權保障，並凝聚共識，8月1日起也公布糾彈案審查會請假、迴避名單，邁向開放透明，並由監委組成廉政委員會，也督導同仁落實陽光四法，推動廉能政治。

陳菊強調，1994年監察院以「中華民國」為名，成為國際監察組織（IOI）正式投票會員，積極參與國際組織運作，希望爭取2025年或2026年，能再次在台灣舉辦APOR監察使年會，持續推動國際監察交流合作，讓世界看見台灣，讓台灣成為全球民主人權夥伴。

監察院秘書長朱富美表示，監院身為國際監察組織的正式投票會員，向來善盡會員義務，積極參與國際交流合作，去年印行《監察院90周年特刊》不久，陳菊就指示翻譯成英文，目的在促進國際交流，已歷世界各國增進監察制度與人權發展在台灣實踐過程與成果的認知，促進廉能政治，拓展國際合作。