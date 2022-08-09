今天下午2點多左右，台南市下起一陣雷陣雨，南區氣象中心發布大雷雨訊息，提醒民眾「慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹」，即有民眾於臉書上傳下冰雹的畫面，引發討論，永康區長陳勝楠則表示，並未接獲下冰雹的相關通報。

台南市下午2點多下起一場大雷雨，雨勢相當驚人，即有住在永康區的民眾拍到大雨夾帶冰雹的畫面，上傳臉書《記者爆料網》，還有民眾拍下手握圓形、形狀似珍珠的冰雹照到《台南式》臉書粉絲專頁，引起討論。

陳勝楠說，這場雨來的又急又猛，所幸並未造成積淹水等災情，他也逐一詢問區公所各防災群組成員有無接獲轄區內下冰雹？但都沒有接到任何相關回報，也沒人反映永康區有冰雹。他說，很多人向他求證「哪裡有冰雹」？但單憑網路照片，很難確認地點。

南區氣象中心於今天下午1點53分發布大雷雨即時訊息，內容為針對台南市發布編號0384大雷雨即時訊息，持續時間至下午3點止，訊息也提到請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，低窪地區慎防淹水以及低能見度。