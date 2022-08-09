現場進行「失智VR體驗」，透過科技的協助，讓大家能更加了解失智症者身處的困境。（家寶基金會提供）

全台灣每40分鐘多一位失智症者，失智症離我們並不遠！家寶基金會董事長童瑞龍說，世界衛生組織指出，雖全球失智人口不斷攀升，但民眾對這項疾病的認識仍十分有限；家寶新據點「家興樂智學堂」9日舉辦開幕，將全面性為山線長者服務，增進失智長者的生活功能與社會參與能量，讓家庭照顧者獲得充分喘息的機會。

童瑞龍指出，家寶基金會致力於身障者、長輩、失能者照顧等領域，從2019 年起投入失智領域，連續開辦失智據點，今年將服務區域擴展至山線，希望在基金會能力範圍內，服務更多台中地區的鄉親，讓民眾可以了解熟知失智族群並關心失智相關議題。

家寶新據點「家興樂智學堂」於9日上午舉辦開幕典禮，家寶基金會董事長童瑞龍、東勢區公所主秘林豪爵、石岡區家庭福利服務中心主任崔俊傑、東勢高工校長周文松、東勢農民醫院副院長黃興舒及新盛里長吳進聰等多位東勢區地方人士皆到場，並參與揭牌儀式及失智VR體驗。

失智症的世界跟我們有甚麼不一樣？現場進行「失智VR體驗」透過科技的協助，讓大家能更加了解失智症者身處的困境。以「換位」的體驗，增加同理心的包容與關壞， 讓失智症患者及其家庭可以受到更多的照顧和良善的對待。

童瑞龍說，東勢家興樂智學堂提供認知促進、安全看視、共餐服務、預防及延緩失能、家屬支持及照顧課程、醫療照護諮詢及長照資源轉介等服務，以全面性的為山線的長者服務，同時也增進失智長者的生活功能與社會參與能量；服務時間每周一～周五，上午08時30分～下午4時30分，服務專線(04)2577-0039。