22歲星二代歐陽娜娜近年活躍大陸演藝圈，一舉一動都是外界的焦點。日前她在社群平台分享染紅髮、煙燻妝的機場穿搭照，一甩過去清純的形象，想不到卻被眼尖的網友發現牆壁的倒影，是攝影師正在奮力的取角度，引起話題。

歐陽娜娜昨（8日）在IG上傳一系列機場穿搭照，畫面中，她染著像小美人魚的紅色頭髮，並全部梳到後面，露出完整的臉蛋，臉上的妝容也不走過往的甜美風，化著個性派的煙燻眼妝，眼神變得更加魅惑；服裝部分，歐陽娜娜走休閒的風格，連帽衫、白T搭配牛仔短裙，露出雪白的大腿，腳踩曾與品牌聯名過的洞洞拖鞋，脖子還掛著灰色耳罩式耳機。

歐陽娜娜的新造型，獲得不少粉絲稱讚：「沒在開玩笑，小美人魚真的可以請她演」、「紅髮娜真的好米」、「嗚哇嗚哇好美啊」、「肉肉的好可愛」，但也被另一批網友抓包歐陽娜娜背後的鏡面牆上，是攝影師用彎腰、蹲低的累人姿勢替她拍照，忍不住留言：「可以從鏡子裡看到拍照的人多麼賣力」、「拍照的人好努力」、「攝影師好累」，還有人酸歐陽娜娜的顏值逐漸下滑、氣質變得很8+9，正負評兩極。

歐陽娜娜的身材變化，近年常被外界放大檢視，去年就有一組她未被修圖的現場照流出，身穿白色襯衫、長裙，看起來有放大的效果，遭網無情地酸：「真的胖了」、「管理一下身材吧」。