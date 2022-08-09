繼8月台灣文博會後，台灣設計展也將於10月在高雄展開。法人化後延續「大南方多元史觀」座標，欲打造新型態美術館的高雄立市美術館（高美館），館長李玉玲宣告10月將自製特展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》，是台灣新媒體藝術家黃心健亞洲首次最大規模展出，也藉此展實踐文化平權，提供友輪席打造友善的觀賞環境。

黃心健曾於美國前衛音樂教母蘿瑞．安德森共同創作《沙中房間》、《高空》、《登月》等VR作品名聲大噪，近年作品更在國際上屢獲大獎，《沙中房間》獲第74屆威尼斯影展最佳VR體驗獎；《失身記》獲巴黎新影像節金面具首獎；2021年《輪迴》獲選2021年美國西南偏南影展「評審團獎」、「坎城XR影展最佳敘事大獎」等，而讓李玉玲以自製展型態邀請他在高美館舉辦特展，尤其看重了VR「異地思考，用不同身體看世界」的文化平權精神。

黃心健分享自己在與蘿瑞．安德森合作《登月》時，她的辦公室經理在體驗VR的過程中，隨著影像中雙手伸展，也在現實中張開了幾乎不曾展開的手；也曾有輪椅族人士隨著影片中的飛行而將身體展開，體驗完VR後淚流滿面。這樣的經驗讓黃心健有感「人的想像，是能幫身體消減限制的！」

黃心健也指出，新作《輪迴》可說是自己的生命回顧，他說：「4歲時因意外右眼失明，14歲獲得捐贈的眼角膜才再次得見光明」這樣的經驗也讓他更有感於「VR的本質就像是借視力，透過沉浸式體驗，讓人彷彿透過不同的人看了不同的故事。展名「X人稱」也正是邀請觀者轉換不同的視角。

此次黃心健在高美館的特展，除了是他最大規模的展出，《高空》更是首次在台灣展出，此外展場規畫也特別為友輪族設置了優先席、可親近展櫃及最適合的觀賞高度。館長李玉玲表示，本次展覽也是高雄市立美術館首次以VR／XR為策展主題，跳脫原本美術館白盒子與黑盒子空間的展示框架，以影展模式規劃展出，希望引領觀眾進入更深邃的感官意識之旅。