「這群人」團員各自跨界，笑喊要將畢生所學，拍到進養老院。（這群人提供）

百萬Youtuber「這群人」成軍12年，因為團員私下都是奶茶控，除推出單曲〈大冰奶〉，更攜手便利商店研發2款獨家潮流飲品「這群人大冰奶」與「這群人淡定紅茶」，其中淡定紅茶發想來源是他們在10年前逼近五百萬觀看人次，並掀起話題的影片《淡定最高境界》，網友直呼：「這群人從大學拍影片到現在已經12年，還很團結，相當難能可貴！」

「這群人」坦言這12年團員彼此間就像是家人般的陪伴，不用刻意聯絡與聯繫，但只要彼此遭遇低潮或是困難，大家就會想盡各種方式替對方解決難題，談到這12年間最大變化，他們透露：「以前只需要把心思放在團體上，但現在大夥有了更多挑戰，包括團員尼克成為新手爸爸，石頭更在社群上宣布第三胎的消息，以及公司、自我實踐、社會的影響力等，都是正在專注的部分。」

「這群人」沒有因為成軍12年而放慢成長腳步，團員展瑞、茵聲嘗試挑戰電影演出，展榮展瑞也簽約華納唱片，三朵花董仔、茵聲、木星創立品牌3.one，並各自在主持、舞台劇等領域闖關；這群人所創立的柒柒影像也不斷在嘗試各類型的MV、廣告、節目等製作，更於2022年發行屬於這群人的NFT，團員將這些歷練與創意帶回到這群人的製作本身，他們笑喊：「會將畢生所學，拍到進養老院！團員間的情感與這群人這個團體，永不解散。」 他們也感念粉絲們12年的支持：「雖不常辦活動與實體見面，但在網路上的陪伴始終沒有少，接下來這群人各自也將邁向生命的另一個里程碑，將開創更多不同形式融入大家的生活與大家相互陪伴。」

「這群人」揭曉「奶茶控」真相，鐵粉都以為是展榮、展瑞超級愛，因為常在榮瑞IG即時動態、他們粉絲團，甚至是展榮展瑞私人生活頻道都不斷強調這個喜愛，他們的粉絲更有「奶粉」支撐，但其實團員都是奶茶愛好者，其中早餐店的「大冰奶」更是公司影像製作團隊每次拍片必幫群人準備飲品，因此大冰奶對這群人來說不只是飲品，更是拍片必需品。