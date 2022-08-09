林美貞的甜點店生意非常好，訂單接不完。（陳俊吉攝）

林美貞即使年過50，身材皮膚仍保養得宜，美麗如昔。（陳俊吉攝）

林美貞（右）和兒子感情親密，兒子至今仍會親吻她臉頰。（陳俊吉攝）

51歲女星林美貞，斜槓開甜點店「甜覓室」即將滿2年，今（9日）也是她出道30周年，她特地帶著與孫興生下的20歲愛子孫恆，一起參加媒體茶敘。即將赴加拿大念心理學系的孫恆，會不會希望有人可以照顧媽媽？他語帶保留說：「我不在台灣再說，還是回馬來西亞陪家人比較好。」林美貞先是開玩笑罵兒子自私，接著表示：「以前有人追我，他也不知道。」

身高184的孫恆相當靦腆，因為面對媒體會緊張沒打算進演藝圈。爸媽關係多次分合，孫恆說在2人最後一次分開他才知道爸媽狀況，雖然和在大陸發展的爸爸長期分隔2地，但父子無話不談，感情相當不錯，每2周會通一次電話，父親節也有打電話關心他。

孫恆透露爸爸很喜歡和他聊人生大道理，還會提醒他要幫忙甜點店的生意。林美貞樂見父子倆能夠分享生活，「因為孫興仍是兒子的爸爸，所以2人維持良好互動。」

林美貞和兒子的感情也很緊密，乖巧的兒子會到甜點店幫忙摺紙盒，做勞力活。林美貞語帶幸福地說，如果在甜點店忙太晚，兒子就會打電話關心她有沒有吃飯、催她回家，自己也時刻掛心兒子，想念兒子。

母胎單身的孫恆，被問到始終單身的原因是否是想交男朋友？他笑說：「不可能！不會發生！」林美貞則在旁補充：「之前在學校有人不斷給他訊息，我就有問他是不是男生，他有回我怎麼可能是女的！」

他接連被父母催交女朋友，至於喜歡什麼樣的女生？他害羞透露喜歡BLACKPINK的JISOO，「喜歡漂亮的女生，但因為現在長大了，比較沒有在聽他們的音樂，就漸漸沒有興趣了」。林美貞坦言，希望孫恆能出國念書、工作，這樣才有機會認識女性朋友。至於媳婦的條件？林美貞笑說：「我能管什麼？（他）開心就好！」

林美貞近年全身心投入甜點店的經營，她透露疫情營收有下降，房東也將房租調回原本的價格。喜歡親力親為的她，連產品研發都是自己研究，也因此沒有交男朋友的想法，笑說：「我沒有多餘的事情可以去想，因為一年的節日太多了！每天都是被節日追著跑。」

甜點店訂單接不完，會開二店嗎？林美貞坦言，一直都有人在問，「希望我能去台中開店，但我想說我先把我這邊在穩定一下，因為我的東西都是自學的，我這一年都在磨練練功，這一年我確實成長的不少。」