曾策劃多起恐怖活動的塔利班組織巴基斯坦分部(TTP)首領阿卜杜勒‧瓦利(Abdul Wali)，又名叫奧馬爾‧哈立德‧霍拉薩尼(Omar Khalid Khorasani)，竟然在阿富汗東部遭到路邊簡易爆炸物所炸死，雖然目前還未有單位出面，但巴基斯塔利班認定是巴基斯坦軍情單位為為，揚言會對此有所回應。

半島電視台(Aljazeera)報導，巴基斯坦官員表示，昨天深夜阿富汗東部發生路邊炸彈襲擊，一輛載有巴基斯坦塔利班成員的車輛被嚴重破壞，車上的4人都被炸死，清查身分，就是瓦利與他的隨行成員，1名是駕駛，還有2名重要部下。

官員表示，瓦利是最近幾年一些致命的襲擊事件的幕後黑手。

不願透露姓名的巴基斯坦官員稱，瓦利的車隊是在阿富汗帕克蒂卡省(Paktika)遭炸彈擊中，該省與巴基斯坦接壤。

瓦利的死是TTP組織帶來了沉重打擊，就在一周前，美國在喀布爾的一次無人機襲擊，擊斃了基地組織頭目艾曼•扎瓦希里 ( Ayman al-Zawahiri )，把這兩件事擺在一起，可能是互有關係的反恐作戰。

目前沒人出面承認誰殺了瓦利，不迥瓦利頗為值錢，在美國國務院的通緝名單上已懸賞300萬美元。

TTP認為是於巴基斯坦情報人員所為，預計他們將在周一晚些時候，會發表一份更長的聲明。

瓦利策畫的最致命襲擊，是2016年在東部城市拉合爾(Lahore) 基督教社區發生的爆炸事件，造成至少75人死亡。另外， 2016 年 3 月，在西北部城市白夏瓦(Peshawar)發生的美國領事館2名巴基斯坦僱員被暗殺，也是該組織所為。

美國國務院稱，他是一名前記者和詩人，曾在巴基斯坦幾所宗教學校學習。

據官方估計，該組織在最近20年內，發動的暴力事件中殺死了近8萬名巴基斯坦人。而且經常在發動襲擊後，逃往阿富汗躲避風頭。在塔利班再次佔領阿富汗前，伊斯蘭馬巴德和喀布爾經常互相指責，互相指責對方包庇恐怖團體。

巴基斯坦表示，兩國之間的邊境牆已完成了93%以上，以防止跨境襲擊。