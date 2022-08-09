香港女星白雲是著名的性感女神，她以傲人E級上圍、甜美臉蛋，擁有「波神」、「咪神」的美名；近期忙著宣傳寫真書的白雲，在社群平台分享花絮給粉絲，希望能讓買氣更加踴躍，除了寫真書，白雲投入新工作當中，她換上美人魚服裝，魚鱗造型的Bra展現傲人上圍，立刻獲網友狂讚。

女星白雲昨（8日）發出一系列美照，她化身美人魚坐在泳池走道中間，濕身模樣增添一番風味，白雲身上的比基尼設計精緻，以七彩魚鱗包覆罩杯，更加凸顯豐滿上圍，下半身則穿著華麗下襬的魚尾裙，宛如真實美人魚浮出水面，立刻擄獲許多粉絲的心。多張照片中，白雲對著鏡頭擺出撩人表情，同時大方放送雪白美胸，側身照洩性感曲線。

白雲提到自己是「香港水下表演藝術協會」的創辦者之一，同時擔任常務副主席，將致力推動當地「水下表演藝術」行業的可持續發展及對海洋保育的關注，順便推廣將舉辦攝影比賽，歡迎網友前來共襄盛舉，許多網友看到照片後留言「好漂亮」、「女神呀」、「美人魚，出水芙蓉」、「妳是條身材好棒又迷人的美人魚」、「心中的女神」。

白雲曾發文表示希望大家可以看到「性感的健康、高貴、美妙的這些正面信息」，她分享對性感的定義：「性感是最直接的魅力，可以是酮體、笑容、神態、氣味、聲音、文化底藴、智慧、情商等等。因為性感是一種微妙感覺，每個人散發出的性感都不同、能接收到的性感亦不同。散發者如果能找到與自己相輔相成的接收者，便是找到琴瑟和鳴的知音。性感高貴而奇妙，令您賞心悅目、聯想到美好事物。我們對性感的眼光都不同，大家互相尊重便好。」