從坐或蹲姿變成站姿後，會頭昏眼花，重心不穩還可能跌倒，這可能是「姿勢性低血壓」，研究發現，確實有方法可預防，或加速緩解不適。姿勢性低血壓對於不同族群的困擾程度大不同，年輕人可能僅暫時頭暈、過幾秒就沒事，但年長者卻很有可能因為暈眩跌倒、進而造成腦損傷或骨折等意外。現在有研究發現，只要做一個動作就能有效預防姿勢性血壓造成的頭暈問題。

加拿大卡爾加里大學（University of Calgary）的研究團隊找了22個曾發生過姿勢性低血壓的女性，分成3組，第1組完全不採任何動作（對照組）、第2組在起身前反覆抬膝蓋30秒、第3組在站姿時腳交叉，研究團隊同時監控他們的血壓和心跳變化。

結果顯示，有做動作的後兩組在起身後，血壓和心跳會明顯高於對照組，而受試者主觀感受也證實，有做動作時，暈眩感和暈眩消失的速度比以往經驗改善許多。此研究刊登於《心律（Heart Rhythm）》中。

●預防姿勢性低血壓 下肢運動有助血液回流

姿勢性低血壓是指，從坐姿改為站立後的3分鐘內，收縮壓下降超過20毫米水銀柱、舒張壓下降超過10毫米水銀柱，造成頭暈目眩跟血壓及腦部血液灌流有關。當姿勢改變，例如從坐姿變站姿，約有500～1,000cc血液會往腳部流動，此時頸動脈竇和主動脈弓會感應身體姿勢和血流改變，進而讓自律神經去調節血管阻力和心臟跳動的速度，增加血壓和心臟血流量，但此調節失靈就會造成姿勢性低血壓。

「該研究起身前先反覆抬膝蓋30秒預防姿勢性低血壓、起身後雙腳交叉來加速消除暈眩感，原理是透過運動，幫助下肢肌肉收縮，並促進下肢血液回流，」泰安醫院復健科主治醫師蔡育霖指出，靜脈血管彈性較差，主要靠肌肉收縮讓血液回流，所以透過簡單的動作來幫助血液回流心臟，可以預防姿勢性低血壓，「照顧手術後或臥床一段時間的病患時，在病人下床前都會讓他們先做腳踝幫浦運動，也就是上下反伸屈曲腳踝促進血液回流，來預防下床後頭暈而跌倒。」

●姿勢性低血壓6個高風險因子

一般而言，姿勢性低血壓是種症狀而非疾病，台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳彥舟指出，疾病或藥物都可能造成姿勢性低血壓，且健康的人也可能發生：

1. 自律神經失調：因為血壓和心跳靠自律神經控制，所以造成自律神經或神經傳導失調的疾病都可能引發姿勢性低血壓，例如糖尿病、巴金森氏症患者。復健科常看到脊隨損傷的病人，由其是胸椎以上脊髓受傷的人，也容易有姿勢性低血壓。

2. 藥物：例如精神科或降血壓藥物，服藥初期要特別注意

3. 貧血

4. 心臟病患：例如心律不整、心肌梗塞、心臟衰竭、心包膜炎

5. 水分不足

6. 蹲或坐太久

此外，不當的重量訓練姿勢與不適合的訓練項目，也可能造成姿勢性低血壓症狀加重。

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