台泥集團旗下碳黑廠國際中橡（2104）9日公布半年報，其中第2季稅後淨損453萬元，換算每股小虧0.01元，創下近兩年來首見季虧損。中橡持續調整營運，回防碳黑本業，今通過增資土耳其子公司1,100萬美元（約新台幣3.26億元），強化海外投資布局。

中橡上半年營收110.56億元，年減1.7％；稅後純益2.08億元，比去年同期大幅縮水71.2％，換算每股純益0.21元。

中橡持續處於營運調整期，旗下生技事業握有「龐貝氏症」孤兒藥專利，為公司重要獲利來源，惟相關專利先前遭被授權人美國知名製藥公司Genzyme提出專利疑義，雙方纏訟，雖然經過仲裁，雙方去年11月宣布達成和解，中橡可獲1.8億美元（約新台幣52億元）的鉅額和解金，這兩年陸續入帳。不過相關生技權利金認列只到2023年即將到期。

中橡未雨綢繆，全力回防碳黑本業，2019年宣布隨母公司台泥揮軍土耳其，與土國大型工業集團OYAK合作，成立合資公司Continental Carbon OYAK，雙方出資各半，擬聯手在土耳其打造當地首座碳黑廠，規劃年產能15萬噸，未來可瞄準土國鄰近的德國、乃至於整個歐洲車廠商機。據了解，中橡土耳其廠今年進入整地、設計規劃階段，接下來準備動工，將開始資金投入。