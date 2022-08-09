新北市新店區29歲李姓男子，今年2月在上龜山橋工地工作時被30噸重物砸到右腳，右腳掌骨開放性骨折，腳皮更連同腳趾皮肉分離，原先可能得截肢處理，但經過新店耕莘醫院的醫療團隊施予顯微手術，進行皮肉移植，讓他的右腳免於截肢，現在還恢復走路功能。

據了解，當時李男受傷送醫後，接受整形外科團隊多次手術清創、合併高壓氧治療及骨折固定手術，並透過長達12小時的顯微手術，順利將大腿的皮肉移植至腳掌，經過復健後，現在已經恢復走路功能。

新店耕莘醫院整形外科主任李秉侖說，當時因為李男整隻腳掌皮肉盡失，為不影響行走功能，因此選用較大、較厚的大腿皮肉連同血管，進行顯微移植手術，移植至腳掌。

李秉侖解釋，因為血管太細，必須使用顯微鏡，才能將血管縫合，手術中途靜脈還一度堵塞，差點就得放棄，所幸換一條靜脈順利接合，12小時後手術完成，李男得以返家休養。

後續因為移植的皮肉過厚，導致李男穿鞋困難，待三個月傷口穩定後，李秉侖再幫他做「皮瓣整型」手術，將過厚的皮肉修整合、抽脂，讓李先生的腳不但能穿鞋，也幾乎恢復外觀。

李秉侖強調，整形外科醫師不但專精於各式美容手術，也將美容的觀念結合在重建病患上，不但要讓病患免截肢、能走路，也兼顧了能夠穿鞋及外觀上的恢復。

被壓傷右腳的李男受訪時坦言，當天發生意外時他腦筋一片空白，在急診室看到自己腳的狀況更是覺得人生完了，倘若截肢，未來的生計該怎麼辦，幸好在耕莘醫療團隊努力下，讓他可以免去截肢，恢復正常生活。

李秉侖坦言，一般這麼嚴重的工安意外，需要截肢的機率很高，然而病人很年輕，得盡力不讓他失去這隻腳，加上耕莘醫院優秀的高壓氧、骨科醫師團隊相互合作，才得以完成這不可能的任務。