陽明海運（2609）9日公布7月營收為367.49億元，月減5.07％、年增24.8％，寫歷史第四高；累計前七月營收2529.01億元，年增53.27％。

陽明表示，7月歐、美航線受市場因素影響，運價略微下跌，致合併營收較6月元減少19.62億元，減幅5.07％。若與去年同期比較，因整體平均運費仍維持高檔，7月合併營收較去年同期增加73.02億元，增幅24.8％。

據上海航交所綜合指數SCFI，截至7月29日當週指數為3,888點，較上月下跌8％，主要東西向航線運價多有走跌。西北歐線每20呎櫃運價5,416美元，較6月下跌5％；地中海線每20呎櫃運價5,971美元，月跌7％；美西線每40呎櫃運價6,694美元，月跌9％；美東線每40呎櫃運價9,348美元，月跌3％。

展望後市，陽明表示，整體市場仍受陸岸港口鐵路作業效率影響，塞港持續、美西勞資談判進展緩慢，各地因通膨勞資問題而引發罷工，顯示全球供應鏈瓶頸短期內難以緩解。

再者，受通膨影響，消費者信心轉弱衝擊需求，導致企業庫存走高，影響市場近期運價表現。