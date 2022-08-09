今年夏天天氣炎熱，高溫商機助攻，全家9日公告7月營收82億元，較去年同期大幅成長兩成，也比6月增加9.2％，為單月營收首度衝破80億元大關，超越2020年7月寫下的歷史紀錄78.33億元，改寫歷史新高。

累積全家前七月營收513.88億元，年增率6.7％。

全家主管表示，綜觀7月業績，透過實體店鋪與線上通路的OMO整合經營，以及掌握炎夏季節商機，帶動一般商品成長15％、鮮食類產品成長30％。外加全家持續展店，截至7月底止，全台總店舖數達到4,079家，營運規模持續擴大。

夏天對於超商而言本來就是傳統旺季，因為飲料和菸品是超商最重要的兩大熱賣台柱，而今年夏天天氣異常炎熱，頻創高溫，催動飲料冰品銷售；外加全家推出一系列冰品、飲料、啤酒的聯合促銷活動，成功拉抬業績長紅。

展望8月，全家主管表示高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等諸多利多，都有助帶動人潮出籠與點燃業績動能。且全家鮮食新品陸續上市，中元、中秋等節日商機掌握，「超級好賣」開店平台搶攻社群電商經濟，皆可望驅動整體績效。對於後勢樂觀看待。

全家上周五剛公布半年報，經過第一季獲利創下五年新低，第二季營運迅速回神，單季稅後純益3.54億元，比起第一季大幅成長108％。累積全家今年上半年稅後純益5.24億元，較去年同期衰退21.9％，每股純益2.35元。