身材纖細、說話輕聲細語的王思偉，有著不食人間煙火、超凡脫俗的氣質，是時尚圈「仙女系」名模，近日她接受本報邀請拍攝梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）時尚專題，完美詮釋梵克雅寶珠寶仙氣飄飄的時尚氛圍，她透露即將在九月前往紐約工作，順便會在當地待一陣子，體驗不同的時尚風景、累積不同的工作經驗。

王思偉即將在9月前往紐約走秀，臨行前接受本報棚拍專訪，難掩興奮之情，佩戴梵克雅寶經典幸運草圖騰Alhambra系列珠寶，Magic Alhambra耳環46萬4000元、手鍊169萬元、指間戒55萬元，Vintage Alhambra長項鍊336萬元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Giorgio Armani）

隨著全球疫情趨緩，時尚圈恢復昔日的榮景，王思偉坦承最近工作有點多，雖然忙碌，但很珍惜，尤其因疫情影響已有多年未出國工作，一聽到有來自海外的工作邀約，既興奮又緊張，幾乎沒多想就一口答應。

她笑說，之前她大多在歐洲工作，走過巴黎、米蘭。葡萄牙等時裝周，就是沒去過紐約工作，多次與紐約時裝周失之交臂，讓她一直覺得紐約是另一種文化和市場，很想去見一下世面，順便將全球四大時尚之都全部收齊，完成她模特兒生涯的夢想。

「仙女系」名模王思偉佩戴梵克雅寶Frivole 系列珠寶，流露清新脫俗的仙氣，Frivole 9花項鍊59萬元、紅寶石耳環9萬8000元、Frivole 8花戒指35萬2000元，Frivole 7花手鐲47萬2000元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Giorgio Armani）

雖已是資深名模，但王思偉謙虛地說，每次去到新的地方工作，她都把自己當成新鮮人，一切從零開始學起，如此才能面對工作各種挑戰，並且讓自己盡快融入當地的時尚文化，「最近我吃好睡好，勤跑健身房運動，就是要讓自己的身心處於最佳狀態。」

王思偉透露，其實每次去國外工作，最開心的就是可以體驗當地的生活，欣賞城市的風景，認識當地的朋友，之前在巴黎、米蘭工作時，幾乎每天都會經過塞納河、米蘭大教堂，一天都要來回走好幾遍，這些都成為她美好的回憶。

王思偉這回進棚拍攝梵克雅寶珠寶專題，以「自帶仙女光」詮釋花朵風Frivole 系列珠寶的浪漫，以及經典幸運草圖騰Alhambra系列珠寶的優雅，另王思偉也很喜歡梵克雅寶最新款的Perlee系列珠寶，以經典金質圓珠勾勒奢華，烘托各色彩色寶石，更添工藝之美。

2022年梵克雅寶全新登場的Perlee couleurs系列珠寶有多種款式可供選擇，手鐲以開口設計，一端是黃K金鑲嵌美鑽的拱面設計，另一端則是蛋面切割的青金石或珊瑚，兩者相互呼應對照，在金質圓珠傾瀉而下的襯托下，形成對比又和諧的構圖，鍊墜的設計也以蛋面切割青金石或珊瑚為主石，周圍同樣綴以金質圓珠，優雅勾勒出寶石的圓弧曲線。

梵克雅寶Perlee couleurs青金石手鐲，65萬元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Perlee couleurs青金石項鍊，7萬4000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Perlee couleurs紅寶石戒指，37萬元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Perlee couleurs孔雀石戒指，23萬8000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）