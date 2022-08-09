疫後民眾更喜愛貼近大自然，有關登山的相關行程成長不少，然而對不少登山新手而言，上山後該如何穿的保暖舒適，是一大挑戰，專門客製化登山行程的「台灣368」創辦人陳彥宇表示「台灣環境濕度高，而棉質吸汗後不容易乾，不但會造成不適，天候惡劣時還有失溫的風險。」故建議貼身衣物，建議選用快排T恤、中層的衣物選擇則以化纖、刷毛或輕羽絨為佳；外套的配搭上，則須將三個戶外場景：健行中、小雨裡和入夜後，納入考量。

Canada Goose Garson Vest Print 迷彩背心（男款），1萬7100元。 （Canada Goose提供）
Canada Goose Garson Vest Print 迷彩背心（男款），1萬7100元。 （Canada Goose提供）
Canada Goose Crofton Puffer Boot（男款），2萬300元。 （Canada Goose提供）
Canada Goose Crofton Puffer Boot（男款），2萬300元。 （Canada Goose提供）

J.LINDEBERG Bridge圖騰印花Polo衫 (雪松綠) ，4880元。（J.LINDEBERG提供）
J.LINDEBERG Bridge圖騰印花Polo衫 (雪松綠) ，4880元。（J.LINDEBERG提供）
J.LINDEBERG Bridge領舒適棉POLO衫，4280元。（J.LINDEBERG提供）
J.LINDEBERG Bridge領舒適棉POLO衫，4280元。（J.LINDEBERG提供）

Canada Goose今年秋冬推出多款輕量單品，包含由回收輕量羽絨防撕裂面料製成的羽絨衣，及可承受零下15度的Cypress 和 Crofton Fold-Down Puffer 靴子，以及適合登山活動時可攻可守的無袖羽絨背心，能夠迎合山上的多變天氣，另外也有符合日常的服飾和外套等各式單品。

而北歐瑞典時尚品牌J.LINDEBERG則推薦，由運動機能面料打造的出Argyle鑽石菱格、Bridge圖騰印花、藝術幾何等主題新品，單品運用吸濕排汗、透氣快乾、四面彈性的材質，設計方面則結合近年的流行，在運動同時也滿足民眾運動時尚穿搭的拍照打卡需求。

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#登山 #羽絨 #單品 #運動 #穿搭