疫後民眾更喜愛貼近大自然，有關登山的相關行程成長不少，然而對不少登山新手而言，上山後該如何穿的保暖舒適，是一大挑戰，專門客製化登山行程的「台灣368」創辦人陳彥宇表示「台灣環境濕度高，而棉質吸汗後不容易乾，不但會造成不適，天候惡劣時還有失溫的風險。」故建議貼身衣物，建議選用快排T恤、中層的衣物選擇則以化纖、刷毛或輕羽絨為佳；外套的配搭上，則須將三個戶外場景：健行中、小雨裡和入夜後，納入考量。

Canada Goose Garson Vest Print 迷彩背心（男款），1萬7100元。 （Canada Goose提供）

Canada Goose Crofton Puffer Boot（男款），2萬300元。 （Canada Goose提供）

J.LINDEBERG Bridge圖騰印花Polo衫 (雪松綠) ，4880元。（J.LINDEBERG提供）

J.LINDEBERG Bridge領舒適棉POLO衫，4280元。（J.LINDEBERG提供）

Canada Goose今年秋冬推出多款輕量單品，包含由回收輕量羽絨防撕裂面料製成的羽絨衣，及可承受零下15度的Cypress 和 Crofton Fold-Down Puffer 靴子，以及適合登山活動時可攻可守的無袖羽絨背心，能夠迎合山上的多變天氣，另外也有符合日常的服飾和外套等各式單品。

而北歐瑞典時尚品牌J.LINDEBERG則推薦，由運動機能面料打造的出Argyle鑽石菱格、Bridge圖騰印花、藝術幾何等主題新品，單品運用吸濕排汗、透氣快乾、四面彈性的材質，設計方面則結合近年的流行，在運動同時也滿足民眾運動時尚穿搭的拍照打卡需求。