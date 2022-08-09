保險公司大股東今年口袋大失血。保險局8日公布，上半年已有五家壽險公司現金增資，共185.03億元，比去年同期增21％，還不包括三商美邦人壽正規劃的10億股現增，及部分淨值下降公司可能強化體質的增資；上半年國泰世紀產險增資100億元，中信產則正在進行40億元現增，新安東京產規劃56億元，還有富邦產及和泰產規劃中，產壽險合計今年增資恐破600億元，創四年新高。

2022年對保險業來說凶險萬分，壽險業面臨資本市場波動，債券價格大跌，上半年淨值蒸發1.47兆元，創史上同期新高，壽險公司增資壓力暴增，產險業則是因為防疫險、疫苗險理賠金額持續增加，五家市占率較大的產險公司都可能有增資壓力。

保險局公布，上半年已有新光人壽、三商壽、台新人壽、第一金人壽及安達人壽辦理現增，金額共185.03億元，比去年同期的152.91億元，增加21％以上，而三商壽已宣布正在進行10億股現增，依近期股價來看，增資金額可能在50~60億元之間，另外還有部分公司淨值比不到3％，若年底前未改善，也可能會規劃財務強化方案。

產險業上半年只有國泰世紀產完成100億元增資，下半年中信產會增資40億元，新安東京產至少56億元現增，富邦產及和泰產正在規劃中，且若防疫險理賠率超過30％，有些公司可能會有第二階段增資，估計產險業今年增資金額可能要300~400億元。