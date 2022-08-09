資誠（PwC）指出，財政部近期發布核釋實質投資適用未分配盈餘減除規定，採連結稅制者可按實際使用建物設備比率分攤減除金額。

依所得稅法規定，營利事業當年度盈餘未分配者，應加徵5％營利事業所得稅。但自2019年1月1日起，營利事業以盈餘從事實質投資符合條件者，在計算未分配盈餘時得列為減除項目。

財政部在2020年5月8日另針對採連結稅制申報者發布函釋，合併申報子公司的盈餘用於實質投資者，也可適用減除規定。

然而，當時函釋未涵蓋母公司整合集團投資的情形，所以財政部今年8月發布補充函釋，如合併申報子公司因自行生產或營業而實際使用母公司興建或購置的建築物、軟硬體設備或技術，可視為該子公司的投資，也可適用未分配盈餘減除。

資誠聯合會計師事務所指出，財政部2020年5月8日函釋為母子公司依法合併辦理未分配盈餘申報（連結稅制），個別公司實質投資支出若有適用產創條例未分配盈餘減除者，應以合併申報未分配盈餘歸屬於個別公司之數額為限。

至於財政部2022年8月8日函釋則為母公司投資情況。基於資源整合，由母公司興建或購置供母子公司使用之建築物、軟硬體設備或技術之實際支出，得由合併申報之母子公司，按個別公司因自行生產或營業而實際使用建築物、軟硬體設備或技術之比率，分攤計算歸屬個別公司之投資金額，在上述公式計算數額內，列為合併申報未分配盈餘的減除數。

另母公司集團共同投資支出，僅「有」本期稅後淨利之合併申報子公司自行生產或營業使用，不適用「未分配盈餘減除及申請退稅辦法」第6條轉借、出租而須補稅加息規定。

資誠聯合會計師事務所認為，業者成立控股公司目的是為了整合集團內公司資源及產品優勢，子公司會將盈餘分配給母公司，而集團共同使用之資產則由母公司來投資如購買辦公大樓，子公司依據實際使用狀況支付租金或分攤費用，在稅務申報上則採用金融控股公司法或企業併購法的連結稅制以求稅負最佳化。

依財政部2020年5月8日函釋，若盈餘多數來自各子公司，則母公司所做的集團共同投資支出可能因自身盈餘有限，致可減除額度低而不能適用未分配盈餘實質投資減除；現2022年8月8日補充函釋修改為依實際使用比率計算（如建築物以員工人數或辦公室使用面積，軟硬體設備或技術以使用時數，或其他合理分攤基準），且免除3年內非供自行生產或營業用之加息補稅規定，較能切合實際投資狀況，也符合獎勵實質投資立法精神。

資誠指出，母公司為整合集團所作之共同投資支出，若要免除被視為轉借或出租而補稅加息，需為合併申報子公司且本期稅後淨利為正者；若合併申報子公司無本期淨利，或非合併申報之關係企業或其他人有使用建物或設備技術，該部分仍應加息補稅。